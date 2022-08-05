Заработать в банке: какие вклады и счета лучше

Банковские вклады остаются самым безопасным, но и самым консервативным видом вложения. Есть разные виды депозитов. Одни отличаются высокой процентной ставкой, другие — свободой распоряжения деньгами. Как выбрать наиболее доходный и удобный вклад или счет?

Банковский вклад (депозит) — отдаваемые на хранение, сбережение или приумножение деньги. Банки использует вложенные клиентами деньги для коммерческого дохода: выдают кредиты, торгуют на биржах, инвестируют. За счет заработанных банками средств вкладчикам выплачиваются проценты на вложенные средства.

В итоге довольны и банкиры, и их клиенты. Главное — правильно выбрать вид вклада. Они различаются по процентной ставке, сроку и возможности снятия или пополнения средств.

Условия вкладов

Процентная ставка — это плата банка за размещение средств. Чем условия вклада выгодней для банкиров, тем большие проценты они платят. А выгодней для них долгосрочные вклады без возможности снятия средств.

Ставка может быть фиксированной или плавающей — это зависит от вида вклада и параметров договора.

Срок. Есть два варианта депозитов. Первые открываются на строго оговоренный срок. Это самые доходные продукты. Вторые оформляются на неопределенное время. Они не так выгодны банкирам, поэтому проценты по ним меньше.

Снятие или пополнения средств. Некоторые депозиты не предполагают этой возможности до окончания срока договора. По ним банки начисляют большие проценты. Другие виды вкладов можно пополнять или снимать с них деньги. Они удобны, но не так доходны.

Эти условия комбинируются в различных видах депозитов, предлагаемых теми или иными банками.

Виды депозитов

Депозитами называют временную передачу денег, ценных бумаг и других ценностей в банки на оговоренных условиях, в том числе это банковские вклады и размещение средств физлицами на банковских счетах.

Срочные

Срочные вклады — это классика жанра. У таких вкладов есть оговоренный срок действия, например, три месяца или полгода. По окончании указанного в договоре периода банк возвращает вкладчику его средства с процентами.

Срочные вклады подходят для сохранения средств, если их не планируется тратить в краткосрочной перспективе.

Это самый доходный и поэтому популярный вид вкладов. Но за высокие проценты банки ставят жесткие условия. Вкладчик не может пополнять счет. И самое главное, до истечения срока действия договора нет возможности снимать деньги частями или полностью без потери процентов.

Плюс — высокие проценты. Минус — если деньги срочно понадобились, снять их можно, только потеряв проценты.

Сберегательные

Это разновидность срочных вкладов. Договоры по ним заключаются на длительный срок. Как и следует из названия, больше всего они подходят для сбережения средств.

Такие депозиты особенно выгодны клиентам, имеющим приличную сумму и готовым вложить ее на продолжительное время без возможности снятия средств. В таком случае банки дают максимальные проценты. Правда, есть риск, что за время действия договора рубль обесценится, и процентная ставка этот убыток не покроет.

Условия, плюсы и минусы у сберегательных вкладов такие же, как у срочных депозитов. Так же, как и на некоторых срочных вкладах, зарабатываемые проценты можно периодически снимать либо оставлять на вкладе (капитализация).

Накопительные счета

Они позволяют свободно распоряжаться деньгами — пополнять и в любой момент снимать деньги без потери процентной ставки.

Но при этом некоторые банки ограничивают сумму, на которую начисляют проценты. Например, если по условиям договора ограничение 1 миллион рублей, но клиент положил на счет 1,5 миллиона, проценты банк будет начислять только на 1 миллион, а еще 500 тысяч будут просто храниться на счете.

Процент, как правило, начисляется на минимальную сумму на счете в течение месяца. Например, если 1 января на счете было 100 тысяч рублей, 2 января сняли 90 тысяч, а еще через пару дней положили 200 тысяч, то процент в этом месяце будет рассчитан на 10 тысяч рублей — минимальный остаток, который был зафиксирован 2 января.

С помощью накопительного счета, как и следует из названия, удобно копить средства на крупную покупку или отдых летом. Проценты (пусть и не самые высокие) позволят защитить деньги от инфляции.

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Можно назвать этот способ вложения денег универсальным. Подходит как для хранения финансовой подушки, так и текущих средств.

Можно пользоваться деньгами со счета, без ограничений пополнять его, при этом получать проценты.

Плюс — свобода распоряжения средствами. Минус — необходимость выдерживать минимальный остаток, чтобы не терять проценты.

До востребования

Условия вклада «До востребования» не оговаривают точный срок действия депозита и допускают полное или частичное снятие средств в любое время. Но если часть денег была снята, то проценты будут начисляться только на остаток средств, а не на изначально вложенную сумму.

Поскольку банки не могут рассчитать точное время использования этого вклада, проценты по ним минимальны. Такие депозиты больше выгодны банкирам, а не клиентам. Они возможно подойдут для случаев, когда человеку нужно на неопределенный срок безопасно разместить средства.

Плюс — возможность частичного и полного снятия средств. Минус — низкие проценты.

Расчетные вклады

Они позволяют пополнять счет и частично снимать деньги без потери всех процентов. Условие — сохранения неснижаемого остатка — прописанной в договоре минимальной суммы, которая должна всегда оставаться на счете.

Например, на счете лежит 50 тысяч рублей. Банк в неснижаемый остаток может записать 40 тысяч, а значит, клиенту для снятия без потери процентов будет доступно только 10 тысяч.

Плюс — сохранение процентов при снятии денег. Минус — ограниченная возможность использования средств

Валютные депозиты

Хранить средства в стабильных валютах более выгодно, чем в подверженным большим колебаниям рублях. Но и ставки по таким вкладам гораздо меньше, чем по рублевым. На них точно не заработаешь.

Плюс — защита от инфляции. Минус — минимальная процентная ставка.