Снайперскую винтовку «Сталинград» применили на Украине

Российские снайперы применили в зоне проведения военной операции на Украине новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград».

«Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. "Сталинград" эффективно работал на дистанции до 1,5 километра, показывая высокую точность», — цитирует источник в силовых структурах ТАСС.

TSVL-8 «Сталинград» — модульная мультикалиберная снайперская винтовка с широким спектром задач. Ее разработала и производит частная оружейная компания Lobaev Arms. По данным разработчиков, в базовой сборке ее эффективная дальность стрельбы составляет 1,6 километра.

Калибр винтовки — .338 Lapua Magnum. Емкость магазина — пять патронов. Скорость полета пули — 850 метров в секунду. Общий вес оружия составляет 6,2 килограмма. Ранее о применении «Сталинграда» на Украине официально не сообщалось.