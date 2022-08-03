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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Снайперскую винтовку «Сталинград» применили на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © lobaevarms.ru

Российские снайперы применили в зоне проведения военной операции на Украине новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград».

«Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. "Сталинград" эффективно работал на дистанции до 1,5 километра, показывая высокую точность», — цитирует источник в силовых структурах ТАСС.

TSVL-8 «Сталинград» — модульная мультикалиберная снайперская винтовка с широким спектром задач. Ее разработала и производит частная оружейная компания Lobaev Arms. По данным разработчиков, в базовой сборке ее эффективная дальность стрельбы составляет 1,6 километра.

Калибр винтовки — .338 Lapua Magnum. Емкость магазина — пять патронов. Скорость полета пули — 850 метров в секунду. Общий вес оружия составляет 6,2 килограмма. Ранее о применении «Сталинграда» на Украине официально не сообщалось.

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Топ комментариев

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

Sovik

Надо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.

mosquito__2010

Талончики на горизонте сверкают.

KrisJunior

Сколько шума было, а оказался пшик...