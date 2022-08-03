МИД исключил возможность применения ядерного оружия на Украине

Россия отвергает западные инсинуации об угрозах применения российской армией ядерного оружия на Украине, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишнивецкий.

«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине. Не исключаем, что это делается специально – с целью нагнетания антироссийской истерии», — цитирует ТАСС Вишневецкого.

Дипломат отметил, что российская доктрина в этом вопросе «предельно ясна»: Москва допускает применение ядерного оружия исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

«Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине», — подчеркнул дипломат.