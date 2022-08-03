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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

МИД исключил возможность применения ядерного оружия на Украине

Источник:
ТАСС
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Россия отвергает западные инсинуации об угрозах применения российской армией ядерного оружия на Украине, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишнивецкий.

«Хотели бы решительно отвергнуть прозвучавшие абсолютно беспочвенные и оторванные от реальности и неприемлемые спекуляции на счет того, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, в частности, на Украине. Не исключаем, что это делается специально – с целью нагнетания антироссийской истерии», — цитирует ТАСС Вишневецкого.

Дипломат отметил, что российская доктрина в этом вопросе «предельно ясна»: Москва допускает применение ядерного оружия исключительно в ответ на агрессию с использованием оружия массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.

«Ни один из этих гипотетических сценариев не имеет отношения к ситуации на Украине», — подчеркнул дипломат.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Оружие
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Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

Sovik

Надо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.