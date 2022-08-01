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Популярные чайные бренды покинут Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке в связи с прекращением их владельцем бизнеса на территории РФ, сообщает пресс-служба компании Ekaterra.

«Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес», — говорится в сообщении.

Компания Ekaterra владеет чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond. Производитель уточнил, что производство и дистрибуция данных брендов на территории России прекратится в конце 2022 года.

Голландская Ekaterra выпускает свою чайную продукцию на заводе в Санкт-Петербурге. Сотрудникам предприятия уже объявили о скорой ликвидации производства и сокращении персонала.

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