Популярные чайные бренды покинут Россию

Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке в связи с прекращением их владельцем бизнеса на территории РФ, сообщает пресс-служба компании Ekaterra.

«Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес», — говорится в сообщении.

Компания Ekaterra владеет чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond. Производитель уточнил, что производство и дистрибуция данных брендов на территории России прекратится в конце 2022 года.

Голландская Ekaterra выпускает свою чайную продукцию на заводе в Санкт-Петербурге. Сотрудникам предприятия уже объявили о скорой ликвидации производства и сокращении персонала.