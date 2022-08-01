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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автоблогер обвинил электромобили в неэкологичности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Электромобили — современный метод заработать денег в тех правилах, которые существуют в автомобильном бизнесе сейчас, но они неэкологичны, высказал мнение автоблогер Стас Асафьев.

«Ну смотри, "эко", "био" и прочие всякие такие штуки в подавляющем своем количестве — это просто для того, чтобы тебе продать то же самое, только чуть дороже. Просто любой товар заворачиваешь в зеленую упаковочку, лепишь логотип "эко", "био", "без ГМО", и в три раза ценник улетает», — сказал Асафьев в интервью YouTube-шоу «Респиратор Бабушкина».

По его словам, все аккумуляторы всех электромобилей, которые сейчас существуют и которые будут производиться в ближайшие 10 лет, переработать будет нельзя, «без вариантов».

Он напомнил, что в начале XX века главной альтернативой бензину был спирт, но нефтяная промышленность выиграла. Уже тогда появлялись и электромобили, но изобретение современного стартера дало бензиновым авто преимущество.

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Топ комментариев

fender1984

Мелко плаваешь! Надеюсь к октябрю уже в самом ЕС цена будет более Е5к.

Гаврило Принцип

Какое ПВО, если дрон прилетел из Севастополя, а не извне?

pepelmetal

Конечно молодцы, надеюсь зима будет супер холодной

GammiPluh

ой ли, у тебя что исключительная лицензия на написание чушь и бреда?