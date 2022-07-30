Земля установила рекорд по скорости вращения

Земля ускорила вращение, установив рекорд за все время наблюдений, следует из данных Международной службы вращения Земли и справочных систем (IERS). Планета совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунд быстрее.

Исследователи пока не знают, что повлияло на скорость вращения планеты. Отмечается, что изменение скорости окажет негативное влияние на работу всех точных навигационных систем, а также систем связи.

Скорость планеты измеряется с 1973 года, ученые узнают показания с помощью атомных часов, каждый раз определяя количество времени, которое требуется Земле на полный оборот вокруг своей оси.

Во время вращения Земли вокруг своей оси остаются неподвижными только две точки: Северный и Южный полюса. Планета «крутится» с постоянной скоростью 1674 километров в час.