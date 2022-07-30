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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Земля установила рекорд по скорости вращения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Земля ускорила вращение, установив рекорд за все время наблюдений, следует из данных Международной службы вращения Земли и справочных систем (IERS). Планета совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунд быстрее.

Исследователи пока не знают, что повлияло на скорость вращения планеты. Отмечается, что изменение скорости окажет негативное влияние на работу всех точных навигационных систем, а также систем связи.

Скорость планеты измеряется с 1973 года, ученые узнают показания с помощью атомных часов, каждый раз определяя количество времени, которое требуется Земле на полный оборот вокруг своей оси.

Во время вращения Земли вокруг своей оси остаются неподвижными только две точки: Северный и Южный полюса. Планета «крутится» с постоянной скоростью 1674 километров в час.

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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

Удавиков

ну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...