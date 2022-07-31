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«Карты Google» получили эффект присутствия

Источник:
Sibnet.ru
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Google Maps на смартфоне
Фото: © henry perks / Unsplash License

«Карты Google» получили иммерсивный режим, позволяющий посмотреть мировые достопримечательности без их посещения. С его помощью можно ознакомиться с внешним видом и интерьерами зданий.

Чтобы просмотреть возможности нового режима, нужно выбрать достопримечательность на карте и перейти в раздел с фотографиями и нажать плитка «Панорамы и просмотр улиц». В этом режиме открывается 360-градусное фото с возможностью просмотреть объект под любым углом и перемещаться по нему.

Google предлагает этот режим для туристов, чтобы те могли предварительно оценить достопримечательности перед посещением и решить, стоят ли они внимания. 

Google выпустил обновляемую в реальном времени карту мира

На старте доступны фотореалистичные аэрофотоснимки почти 100 самых популярных достопримечательностей мира в таких городах, как Барселона, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Токио. В будущем планируется расширение списка объектов.

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Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!

GammiPluh

это модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят