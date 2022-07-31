«Карты Google» получили эффект присутствия

«Карты Google» получили иммерсивный режим, позволяющий посмотреть мировые достопримечательности без их посещения. С его помощью можно ознакомиться с внешним видом и интерьерами зданий.

Чтобы просмотреть возможности нового режима, нужно выбрать достопримечательность на карте и перейти в раздел с фотографиями и нажать плитка «Панорамы и просмотр улиц». В этом режиме открывается 360-градусное фото с возможностью просмотреть объект под любым углом и перемещаться по нему.

Google предлагает этот режим для туристов, чтобы те могли предварительно оценить достопримечательности перед посещением и решить, стоят ли они внимания.

Google выпустил обновляемую в реальном времени карту мира

На старте доступны фотореалистичные аэрофотоснимки почти 100 самых популярных достопримечательностей мира в таких городах, как Барселона, Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Токио. В будущем планируется расширение списка объектов.