Google выпустил обновляемую в реальном времени карту мира

Google разработал карту поверхности Земли с возможностью обновления данных в реальном времени. В течение суток система Dynamic World собирает более 5 тысяч спутниковых снимков и формирует из них единое изображение.

Карта Dynamic World создана совместно с Институтом мировых ресурсов для формирования динамического набора данных о состоянии поверхности Земли. Информация собирается спутниками Sentinel-2 Top of Atmosphere и обновляется каждые 2-5 дней в зависимости от региона.

Изображения поступают с точностью детализации до 10 метров. Искусственный интеллект, разработанный Google, позволяет объединить все спутниковые фото и использовать их, например, для изучения изменения растительного покрова планеты или влияния выбросов углерода на регионы.

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Использование Dynamic World бесплатно. Карта позволяет выбрать интересующие фильтры, а на сайте проекта в открытом доступе выложены рецензионные материалы, написанные на основе спутниковых данных.