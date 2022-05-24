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«Карты Google» покажут изменения городов за 15 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Google заявил, что позволит путешествовать назад во времени. Обновленная функция Street View в приложении «Карты Google» позволит смотреть фотографии выбранных мест за последние 15 лет.

После запуска опции при просмотре фотографий улицы можно будет коснуться любого участка изображения и выбрать пункт меню «Посмотреть больше дат», внизу появится карусель снимков указанного места, сделанных в разное время, сообщается в блоге Google. 

Разработчики называют новую функцию «возможностью путешествовать назад во времени». Пользователям станут доступны снимки с момента появления Street View — 2007 года. 

При просмотре можно будет изменять угол обзора, выбирать время съемки и увидеть, как менялся город на протяжении 15 лет или даже посмотреть, как несколько лет строили корабль на верфи.

Релиз новой опции состоялся 24 мая, она будет постепенно распространяться среди пользователей Android вместе с обновлением Google Maps.

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Топ комментариев

GammiPluh

Любых? даже убить детей? там десяток женщин? у вас нацистов именно так заведено мы вкурсе

Иркут 69

У Шойгу нет своих непосредственных задач? Он что, патриарх или каноник? ☺️

Nik3316

готовится к земле, по совету Кличко?

Alhazred

Если бы у нас такое предложили, он первый бы тут такой вой поднял.)))