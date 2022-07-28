Дефицит электроники ожидается в России с началом осени

Продукция Apple и Samsung на фоне санкций оказалась в дефиците, а поставки компьютеров сократились в четыре раза. Эксперты прогнозируют скорое опустение полок магазинов электроники, но продавцы планируют решать проблему расширением ассортимента брендов.

Директор по дистрибуции Merlion (поставщик Apple, Samsung, HP, LG, Lenovo, Asus, Intel и Dell) Татьяна Скокова сообщила «Коммерсанту», что по сравнению с прошлым годом поставки смартфонов в первом полугодии сократились в три-четыре раза. Она считает, что полки в магазинах уже начинают пустеть.

Скокова отметила, что в первом квартале был рост поставок, что позволило запастись продукцией и ее хватит еще на один-два месяца, однако в скором времени стоит ожидать дефицита, особенно продукции Apple и Samsung.

Андрей Тарасов, исполнительный директор diHouse, занимающегося дистрибуцией компьютеров и смартфонов, подтвердил сокращение поставок. По его мнению, настоящий дефицит потребительской электроники начнется уже скоро: в сентябре-октябре.

Представители ритейла не разделили опасений касательно предстоящего дефицита. Опрошенные «Коммерсантом» «М.Видео-Эльдорадо», «МегаФон», МТС и re:Store сообщили, что текущих запасов вполне хватит, чтобы удовлетворить потребности покупателей.

«Мы не отмечаем дефицита и регулярно пополняем и расширяем ассортимент, текущие запасы и в ширину, то есть разнообразие моделей и брендов, и в глубину, то есть достаточное количество востребованных товаров, удовлетворяют текущий спрос»,— сообщил представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Как выбрать универсальный монитор

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий параллельный импорт на 2022 год. Он позволяет ввозить товары ушедших из страны поставщиков электроники в обход наложенным санкциям.