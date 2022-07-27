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Xiaomi выпустила золотые ремешки для браслетов Mi Band

Источник:
My Drivers
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Фото: © Xiaomi

Драгоценные ремешки для популярных фитнес-браслетов Mi Band появились на китайской торговой площадке Xiaomi Youpin.

Всего представлено два варианта ремешков — обычный золотой и золотой, инкрустированный драгоценными камнями, пишет портал My Drivers. Отмечается, что в оформлении аксессуара участвовали Китайская академия искусств, а также золотодобывающая компания China Gold.

Набор из золотого ремешка и золотой застежки обойдется в пересчете на российскую валюту в 26 тысяч рублей. Эффектно выглядящий браслет подходит к моделям Mi Band четвертой, пятой, шестой и седьмой серии.

Также можно отдельно приобрести застежку с драгоценными камнями, она стоит порядка 650 рублей. Украшение никак не влияет на функциональность устройства, подчеркивают создатели браслета.

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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©

Asd10

Вот она и угробила Европу! Потому, что в школу ходить не хотела.))) Но ваще это феномен манипуляции...