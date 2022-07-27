Xiaomi выпустила золотые ремешки для браслетов Mi Band

Драгоценные ремешки для популярных фитнес-браслетов Mi Band появились на китайской торговой площадке Xiaomi Youpin.

Всего представлено два варианта ремешков — обычный золотой и золотой, инкрустированный драгоценными камнями, пишет портал My Drivers. Отмечается, что в оформлении аксессуара участвовали Китайская академия искусств, а также золотодобывающая компания China Gold.

Набор из золотого ремешка и золотой застежки обойдется в пересчете на российскую валюту в 26 тысяч рублей. Эффектно выглядящий браслет подходит к моделям Mi Band четвертой, пятой, шестой и седьмой серии.

Также можно отдельно приобрести застежку с драгоценными камнями, она стоит порядка 650 рублей. Украшение никак не влияет на функциональность устройства, подчеркивают создатели браслета.