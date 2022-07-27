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США выразили сожаление по поводу выхода России из проекта МКС

Источник:
РИА Новости
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США с сожалением узнали о решении России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств», — цитирует РИА Новости Прайса По его словам, объявление России стало для Вашингтона неожиданностью.

Во вторник новый глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту Владимиру Путину, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято.

NASA, которое наряду с европейскими партнерами планирует использовать МКС до 2030 года, пока не прокомментировало планы это решение Москвы, заявив, что не получало об этом официального уведомления России.

Генконструктор по пилотируемым системам и комплексам России Владимир Соловьев сообщил, что строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не ранее 2028 года, новую станцию можно будет использовать как базу для полетов к Луне.

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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©