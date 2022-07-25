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Новый роутер Xiaomi получил модуль NFC

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Маршрутизатор Xiaomi Home WiFi получил встроенный модуль NFC. С его помощью достаточно поднести смартфон с NFC, чтобы подключиться к Интернету без ввода пароля учетной записи.

В комплект Xiaomi Home WiFi входят два устройства с поддержкой технологии Mesh, которые охватывают большой дом площадью до 350 квадратных метров и поддерживают до 600 устройств.

Они работают на частоте 5,8 ГГц в дополнение к 2,4 ГГц и 5,2 ГГц. Маршрутизатор поддерживает скорость до 11 700 Мбит/с. Интерфейс включает в себя сетевой порт 2,5G, поддерживается агрегация двух локальных сетей.

Внутри установлен двухъядерный процессор, NPU, память 512 МБ и NFC для быстрого подключения устройств. Стоимость продвинутого роутера составляет 225 долларов.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)

pepelmetal

Для тебя наукраине спец отряд создали, там у них ещё нашивка единорог