Новый роутер Xiaomi получил модуль NFC

Маршрутизатор Xiaomi Home WiFi получил встроенный модуль NFC. С его помощью достаточно поднести смартфон с NFC, чтобы подключиться к Интернету без ввода пароля учетной записи.

В комплект Xiaomi Home WiFi входят два устройства с поддержкой технологии Mesh, которые охватывают большой дом площадью до 350 квадратных метров и поддерживают до 600 устройств.

Они работают на частоте 5,8 ГГц в дополнение к 2,4 ГГц и 5,2 ГГц. Маршрутизатор поддерживает скорость до 11 700 Мбит/с. Интерфейс включает в себя сетевой порт 2,5G, поддерживается агрегация двух локальных сетей.

Внутри установлен двухъядерный процессор, NPU, память 512 МБ и NFC для быстрого подключения устройств. Стоимость продвинутого роутера составляет 225 долларов.