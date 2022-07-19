Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг‑аут

Первая ракетка России Дарья Касаткина призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации, также она предположила, что может поменять гражданство из-за запрета на выступление россиян на международных стартах.
«Есть ли у меня сейчас девушка? Да. У нас в стране столько
запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как
бы нечему… Реально нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом.
Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно?
Особенно в России», — сказала Касаткина в интервью, опубликованном на
ютьюб-канале журналиста Виктора Кравченко.
Касаткиной 25 лет. Она является первой ракеткой России и
занимает 12 место в рейтинге лучших теннисисток планеты. На ее счету четыре
титула Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и победа в Кубке
Билли Джин Кинг в составе сборной России.
Она отметила, что может поменять гражданство. «Чемпионат мира (Кубок Билли Джин Кинг) у нас забрали, когда вернут? Никогда не вернут. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — сказала Касаткина в интервью.