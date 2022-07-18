Опубликовано расписание игр сезона 2022/23 КХЛ

Первая игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/23 пройдет 1 сентября между финалистами Кубка Гагарина — ЦСКА и «Металлургом», сообщается на сайте лиги.

2 сентября начнутся игры остальных команд КХЛ. Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, с перерывом на полторы недели (с 8 декабря по 19 декабря). Плей-офф пройдет с 1 марта по 29 апреля.

В новом сезоне выступит 22 команды. В составе конференций и дивизионов будет только одно изменение — «Куньлунь Ред Стар» переведен из Восточной в Западную конференцию и будет играть в дивизионе Тарасова.