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Капризов стал лучшим российским игроком НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов
нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов
Фото: © nhl.com

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занял шестое место в рейтинге лучших игроков сезона по версии журналистов, который опубликован на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лучшим хоккеистом минувшего сезона был признан капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Капризов оказался на шестой строчке, но среди россиян он оказался выше всех в рейгинге.

В десятку лучших также вошли вратари «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Андрей Василевский (8 место) и Игорь Шестеркин (9), нападающий «Тампы» Никита Кучеров (10). Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин расположился на 15 строчке.

Капризову дважды отказали во въезде в США. Также СМИ сообщали, что Капризов якобы объявлен в розыск в России за незаконное получение военного билета в 2017 году.

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korvinsS

Думаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.

Asd10

Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...

Asd10

Не уверен, что это именно мозг, коллега. Простите, что вмешиваюсь...

Asd10

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