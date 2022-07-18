Капризов стал лучшим российским игроком НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занял шестое место в рейтинге лучших игроков сезона по версии журналистов, который опубликован на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Лучшим хоккеистом минувшего сезона был признан капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Капризов оказался на шестой строчке, но среди россиян он оказался выше всех в рейгинге.

В десятку лучших также вошли вратари «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Андрей Василевский (8 место) и Игорь Шестеркин (9), нападающий «Тампы» Никита Кучеров (10). Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин расположился на 15 строчке.

Капризову дважды отказали во въезде в США. Также СМИ сообщали, что Капризов якобы объявлен в розыск в России за незаконное получение военного билета в 2017 году.