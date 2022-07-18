Самый массовый северный заплыв прошел в Красноярском крае на озере Лама на плато Путорана, сообщает компания «Норникель».

В субботу на озере Лама состоялся этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-WATERS Plateau Putorana. Уже второй раз «Норникель» и Агентство развития Норильска помогают организаторам провести заплыв в окрестностях плато Путорана.

27 пловцов-экстрималов прибыли из Норильска, Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины и Новосибирска для участия в соревновании.

В конце дня 42 участника лагеря, включая волонтеров и поваров, устроили самый массовый северный заплыв на открытой воде. Они вместе проплыли дистанцию в 50 метров, установив мировой рекорд.

Озеро Лама — затопленный каньон с отвесными берегами, глубина начинается практически сразу. Все дистанции заплыва прокладываются вдоль берега по «арктическому сценарию».