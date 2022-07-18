НАВЕРХ

Самый массовый северный заплыв прошел в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
344 0

Самый массовый северный заплыв прошел в Красноярском крае на озере Лама на плато Путорана, сообщает компания «Норникель».

В субботу на озере Лама состоялся этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде X-WATERS Plateau Putorana. Уже второй раз «Норникель» и Агентство развития Норильска помогают организаторам провести заплыв в окрестностях плато Путорана.

27 пловцов-экстрималов прибыли из Норильска, Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины и Новосибирска для участия в соревновании.

В конце дня 42 участника лагеря, включая волонтеров и поваров, устроили самый массовый северный заплыв на открытой воде. Они вместе проплыли дистанцию в 50 метров, установив мировой рекорд.

Озеро Лама — затопленный каньон с отвесными берегами, глубина начинается практически сразу. Все дистанции заплыва прокладываются вдоль берега по «арктическому сценарию».

Еще по теме
Ласицкине отказалась смотреть ЧМ в США без участия россиян
Чемпиона Фару в Англию привезли торговцы людьми
Шансы россиян участвовать в Олимпиаде‑2024 назвали маловероятными
Российского теннисиста обвинили в договорных матчах
смотреть все
Спорт #Летние виды #Красноярск #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
54
Шойгу приказал лишить ВСУ возможности наносить удары по городам
53
Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
51
Украина ударила «Точками У» по Луганску
37
Украинская армия решила оставить Северск
34
Названа дата референдума о присоединении Запорожья к России