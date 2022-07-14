НАВЕРХ

Роналду сможет заработать 250 млн евро за два года в Саудовской Аравии

Источник:
Sibnet.ru
304 1
Фото: tpower1978 / Attribution License

Клуб из Саудовской Аравии предложил нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду контракт на два года с зарплатой в 125 миллионов евро за сезон.

Руководство неназванного клуба готово заплатить «Манчестер Юнайтед» за трансфер Роналду 30 миллионов евро, сообщает информации CNN Portuguesa. Португальскому форварду предложен контракт на два года с зарплатой в 125 миллионов евро за сезон. Отмечается, что еще 20 миллионов клуб готов потратить на услуги посредников и комиссионные агентам.

Ранее руководство «Манчестер Юнайтед» выразило готовность расстаться с нападающим в летнее трансферное окно, если сумма трансфера составит не менее 15 миллионов евро. Также в СМИ появлялась информация о том, что португальский форвард входит в сферу интересов «Барселоны» и «Челси».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Еще по теме
Фигуристки обыграли футболистов в товарищеском матче
Футболист Кудряшов ушел из сборной России
Болельщикам пригрозили тюрьмой за случайный секс на ЧМ по футболу
Польского футболиста исключили из сборной из-за перехода в «Спартак»
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
49
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
47
Украина ударила «Точками У» по Луганску
33
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
30
Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье
28
ВКС России уничтожили ангар с американскими гаубицами