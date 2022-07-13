Возвращение «Авангарда» на родину превратят в шоу

«Ястребы» начинают подготовку к новому чемпионату дома и впервые за четыре сезона выйдут на омский лед, для болельщиков тренировку сделали открытой, сообщает пресс-служба ХК «Авангард».

В пятницу в 11.00 по омскому времени в Хоккейной Академии «Авангард» пройдет открытая тренировка «Авангарда» для СМИ и болельщиков.

По окончании тренировки в конференц-зале Академии состоится пресс-конференция главного тренера команды Дмитрия Рябыкина и нападающего Владимира Ткачева. Для болельщиков вход свободный — через центральный вход Академии.

Это будет первая тренировка «ястребов» в Омске с 2018 года — последние четыре года хоккеисты «Авангарда» провели в подмосковной Балашихе, где впервые за 17 лет стали чемпионами России.