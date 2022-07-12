НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Обновленная The Last of Us ушла на золото

Источник:
Sibnet.ru
216 0
Фото: © кадр из игры The Last of Us: Part 1

Ремейк The Last of Us ушел на золото, сообщается в официальном Twitter студии Naughty Dog. Таким образом, игра выйдет в запланированные сроки.

Проект получил название The Last of Us: Part 1. Разработчики перевели оригинальную игру на движок второй части. Игрокам обещают улучшенную графику, современное управление и обновленные механики.

Релиз обновленной The Last of Us запланирован на 2 сентября на PS5. В новую версию войдет дополнение Left Behind. Позднее ремейк выйдет на ПК, однако сроки появления портированной версии пока остаются неизвестными.

Оригинальная The Last of Us вышла 14 июня 2013 года на PlayStation 3. Она собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия. Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном инфекцией.

Еще по теме
Windows 98 установили на консоли Xbox
Параллельный импорт игр стартовал в России
Valve молча ухудшила консоли Steam Deck
Облачный гейминг появился на телевизорах Samsung
смотреть все
Игры #Консоли #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Появился свежий список «запрещенных» в России артистов
Лавров отреагировал на «бойкот» на саммите G20
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Первый случай заражения оспой обезьян выявили в России
Украинская армия ударила по мирной Новой Каховке
Евро в России стал дешевле доллара
BMW и LEGO включили в список параллельного импорта
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
36
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
32
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
32
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
30
Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье
28
Володин пригрозил забрать Аляску