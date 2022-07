Обновленная The Last of Us ушла на золото

Фото: © кадр из игры The Last of Us: Part 1

Ремейк The Last of Us ушел на золото, сообщается в официальном Twitter студии Naughty Dog. Таким образом, игра выйдет в запланированные сроки.

Проект получил название The Last of Us: Part 1. Разработчики перевели оригинальную игру на движок второй части. Игрокам обещают улучшенную графику, современное управление и обновленные механики.

Релиз обновленной The Last of Us запланирован на 2 сентября на PS5. В новую версию войдет дополнение Left Behind. Позднее ремейк выйдет на ПК, однако сроки появления портированной версии пока остаются неизвестными.

Оригинальная The Last of Us вышла 14 июня 2013 года на PlayStation 3. Она собрала больше 200 наград и завоевала место в списках лучших игр десятилетия. Игра рассказывает о выживании людей в мире, опустошенном инфекцией.