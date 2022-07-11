НАВЕРХ

Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок

Источник:
Sibnet.ru
489 0

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем телеграм-канале опубликовала фотографию в черном нижнем белье, снимок она никак не подписала.

Медведева под фото оставила лишь смайлик в виде черной кошки. Читатели канала завалили девушку комплиментами.

В апреле Медведева снялась для обложки Maxim в обнаженном виде в бассейне. Она призналась, что не сразу смогла себе позволить раздеться для фотосессии. Для этого ей надо было принять свою женственность.

Фото: © t.me/jmedvedevaj_official

Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, также в ее активе есть две серебряные медали Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Еще по теме
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
смотреть все
Спорт #Девушка дня
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (0)
Картина дня
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
Путин упростил получение российского гражданства украинцам
Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье
«АвтоВАЗ» представил упрощенную Lada Granta Cross Classic
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
32
Песков объяснил угрожающие слова Путина об Украине
28
Володин пригрозил забрать Аляску
28
ВКС России уничтожили ангар с американскими гаубицами
22
Борис Джонсон объявил об отставке