Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем телеграм-канале опубликовала фотографию в черном нижнем белье, снимок она никак не подписала.

Медведева под фото оставила лишь смайлик в виде черной кошки. Читатели канала завалили девушку комплиментами.

В апреле Медведева снялась для обложки Maxim в обнаженном виде в бассейне. Она призналась, что не сразу смогла себе позволить раздеться для фотосессии. Для этого ей надо было принять свою женственность.

Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, также в ее активе есть две серебряные медали Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.