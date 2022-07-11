Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем телеграм-канале опубликовала фотографию в черном нижнем белье, снимок она никак не подписала.
Медведева под фото оставила лишь смайлик в виде черной
кошки. Читатели канала завалили девушку комплиментами.
В апреле Медведева снялась для обложки Maxim в обнаженном
виде в бассейне. Она призналась, что не сразу смогла себе позволить раздеться
для фотосессии. Для этого ей надо было принять свою женственность.
Медведева — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию,
также в ее активе есть две серебряные медали Олимпийских игр-2018 в
южнокорейском Пхенчхане.