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Российские банки перейдут на китайские банкоматы

Источник:
Sibnet.ru
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Человек пользуется банкоматом
Фото: © Timeo Buehrer / Unsplash License

Российские банки рассматривают внедрение китайских банкоматов из-за отказа американских компаний поставлять и обслуживать свое оборудование. Альтернативные устройства самообслуживание не уступают по качеству АТМ из США.

Некоторые банки уже внедрили в свои сети банкоматы китайского производства, в то время как другие пока только рассматривают эту возможность, пишут «Известия» со ссылкой на представителей финансовых организаций.

Банкоматная сеть «Ак Барс Банка» отказывается от американского оборудования в пользу китайского, «Почта Банк» уже использует банкоматы из Китая, а ВТБ пока находится в стадии тестирования новых устройств самообслуживание.

Переход на банкоматы от новых производителей не исключили в «Сбере», «Открытии» и «Новикомбанке». Банки рассматривают предложения на рынке, но некоторые при этом решили обратить внимание на российских производителей.

В России банковское оборудование производится, но чтобы покрыть внутренние запросы, потребуются дополнительные инвестиции и время. Центробанк пока оценивает возможности отечественных производителей банкоматов, счетных и сортировальных машин, платежных терминалов и ведет с ними переговоры.

«Сбер» перевел банкоматы на собственное ПО

Американские банкоматы составляли около 60-70% от общего числа АТМ российских банков, но крупнейшие поставщики прекратили продажи и обслуживание устройств из-за санкций. По итогам первого квартала 2022 года число банкоматов сократилось со 190,5 до 187,5 тысяч.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

serii11

Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...

slavaynin

Как Дядя Вова скажет,так и будет.

pepelmetal

Дипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)