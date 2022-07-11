Российские банки перейдут на китайские банкоматы

Российские банки рассматривают внедрение китайских банкоматов из-за отказа американских компаний поставлять и обслуживать свое оборудование. Альтернативные устройства самообслуживание не уступают по качеству АТМ из США.

Некоторые банки уже внедрили в свои сети банкоматы китайского производства, в то время как другие пока только рассматривают эту возможность, пишут «Известия» со ссылкой на представителей финансовых организаций.

Банкоматная сеть «Ак Барс Банка» отказывается от американского оборудования в пользу китайского, «Почта Банк» уже использует банкоматы из Китая, а ВТБ пока находится в стадии тестирования новых устройств самообслуживание.

Переход на банкоматы от новых производителей не исключили в «Сбере», «Открытии» и «Новикомбанке». Банки рассматривают предложения на рынке, но некоторые при этом решили обратить внимание на российских производителей.

В России банковское оборудование производится, но чтобы покрыть внутренние запросы, потребуются дополнительные инвестиции и время. Центробанк пока оценивает возможности отечественных производителей банкоматов, счетных и сортировальных машин, платежных терминалов и ведет с ними переговоры.

«Сбер» перевел банкоматы на собственное ПО

Американские банкоматы составляли около 60-70% от общего числа АТМ российских банков, но крупнейшие поставщики прекратили продажи и обслуживание устройств из-за санкций. По итогам первого квартала 2022 года число банкоматов сократилось со 190,5 до 187,5 тысяч.