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«Сбер» перевел банкоматы на собственное программное обеспечение

Источник:
Sibnet.ru
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Банкомат Сбербанка
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Сбер» заменил 80% программного обеспечения банкоматов на собственные разработки и приступил к миграции остальных устройств самообслуживания на новую платформу.

На продукты «Сбера» уже перешли 14 тысяч банкоматов, они используют собственную сборку Linux с внедренными решениями российских разработчиков, сообщается в пресс-релизе компании. 

При этом отмечается, что внедрение отечественного ПО напрямую не связно с санкционной политикой 2022 года. По словам директора дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Константина Подвального, разработка ведется уже несколько лет.

«Решение об обеспечении независимости автоматизированных систем для сети банкоматов мы приняли еще в 2018 году и планомерно двигались к этому, разрабатывая собственные решения. Поэтому мы были готовы к вызову текущего времени. Нам потребовалось кардинально перестроить архитектуру решений и пересмотреть процессы внутри сети», — сообщил Подвальный.

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Он подчеркнул, что благодаря собственной разработке компания достигла высокого уровня надежности и безопасности без ущерба производительности и объему предоставляемых банкоматами услуг. Для конечного пользователя работа устройств самообслуживания осталась неизменной.

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ponhik78

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Alhazred

Тебе не надоело быть капитаном Очевидность? Вот ты нудный)))

mosquito__2010

Глупо вообще тут надеятся на какие либо результаты. Истории для дегенератов с огромными количеством бессмысленных...

GammiPluh

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