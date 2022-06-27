Китай создаст новую процессорную архитектуру и поделится с Россией

Китай займется разработкой новой процессорной архитектуры RISC-X, чтобы обезопасить себя от санкций со стороны США и стать более независимым на рынке высоких технологий. Новинка будет предоставлена странам-партнерам инициативы «Один пояс и один путь», в том числе России.

Новая архитектура RISC-X будет разрабатываться на базе уже существующей RISC-V, сообщает South China Morning Post. Это будет полноценный самостоятельный продукт, не зависящий от внешних факторов и санкций других государств.

Опрошенные изданием специалисты считают, что эскалация конфликта между Китаем и США приведет к появлению новых санкций в технологическом секторе не только в отношении КНР, но и стран партнеров, в том числе России. Поэтому для всех членов инициативы «Один пояс и один путь» создание независимой платформы более чем актуально.

Один из крупнейших специалистов КНР в области компьютерных технологий Бао Юнган указал на Россию, оказавшуюся отрезанной от технологий из-за санкций. Но, по его словам, Китай сможет противостоять аналогичным санкциям благодаря наличию собственных производств микросхем.

Страны-члены «Пояса и пути», по мнению Бао, смогут стать потребителями и участвовать в развитии новой архитектуры. В то время как в Америке RISC-X, вероятнее всего, будет недоступен по аналогии с оборудованием Huawei.

Спрос на пиратский Windows значительно вырос

«Один пояс и один путь» — экономическая инициатива Китая по созданию нового Шелкового пути, объединяющая 134 страны на всех континентах, кроме Северной Америки и Австралии. Главной задачей проекта стало создание новых механизмов мирового экономического развития с интеграцией в него китайской экономики.