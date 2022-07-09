Российскому хоккеисту дважды отказали во въезде в США

Российскому форварду клуба НХЛ «Миннесота» Кириллу Капризову отказали во въезде в США, в итоге спортсмен был вынужден вернуться в Россию.

Хоккеист сначала вылетел из России в Дубай, после чего попытался вернуться в США, но не смог въехать. Предположительно, у Капризова не оказалось визы, несмотря на пятилетний контракт с американским клубом, пишет Athletic.

Ранее хоккеисту было разрешено находиться в стране без визы, поскольку консульства были закрыты из-за пандемии COVID-19. Однако срок действия такого временного разрешения уже истек, отмечает издание.

Позже спортсмен попробовал еще раз попасть в США, используя некую островную страну в Карибском море, но вновь получил отказ. После этого он вернулся в Россию.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По числу набранных очков он вошел в пятерку лучших игроков лиги.