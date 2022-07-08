Американская баскетболистка признала вину в контрабанде наркотиков

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков, но у нее не было умысла — запрещенный в России вейп с гашишным маслом она положила в вещи впопыхах.

Грайнер задержали в середине февраля в аэропорту Шереметьево. Служебная собака отреагировала на багаж баскетболистки. В ее вещах обнаружили вейп с гашишным маслом. В США оно не относится к запрещенным.

«Мисс Грайнер заявляет, что признает вину. У нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление, так как она собиралась впопыхах», — цитирует РИА Новости переводчика Грайнер на заседании Химкинского городского суда Подмосковья.

По российскому законодательству баскетболистке грозит до 10 лет лишения свободы. СМИ пишут, что ее могут обменять на Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в США по обвинению в незаконной торговле оружием.

Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток в мире: двукратная олимпийская чемпионка с составе сборной США, двукратная чемпионка мира. Входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.