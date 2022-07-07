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Самый большой скалодром за Уралом построят в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самый большой скалодром за Уралом построят в Омске, его площадь составит 846 квадратных метров, сообщает правительство региона.

Новый скалодром, соответствующий проведению соревнований всероссийского уровня, появится на территории завода сборного железобетона № 6 и будет доступен не только спортсменам, но и всем желающим. Его площадь составит 846 квадратных метров.

80 миллионов рублей на строительство скалодрома предоставил Фонд поддержки олимпийцев. Региональное Минспорта в рамках нацпроекта «Демография» выделило субсидию СШОР № 35, на чей баланс передадут новый скалодром. 

Для школы приобрели спортивный инвентарь и оборудование на сумму 766 тысяч рублей для всех видов спорта, которые здесь будут развиваться.

Договор на изготовление оборудования для нового скалодрома уже заключен, начато производство. Открытие пройдет в декабре 2022 года.

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Спорт #Летние виды #Омск
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