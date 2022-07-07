НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Устройства Apple получат режим экстремальной защиты

Источник:
Sibnet.ru
360 0
Синий iPhone 13
Фото: © 3TAN / Unsplash License

Apple анонсировала новую опцию повышенной безопасности Lockdown Mode (режим карантина). Она ужесточает защиту устройств путем ограничения некоторых их возможностей.

Lockdown Mode ограничит предварительный просмотр ссылок и вложений, запретит исполнение скриптов на подозрительных веб-страницах, заблокирует входящие звонки FaceTime от неизвестных пользователей и не даст устройствам подключаться к сетям без ведома владельца или когда они заблокированы, сообщается на сайте Apple.

«Apple производит самые безопасные мобильные устройства на рынке. Режим карантина — это новая возможность, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите пользователей даже от самых редких и изощренных атак», — сообщил руководитель отдела разработки и безопасности Apple Иван Крстич.

Он отметил, что столь экстремальная защита требуется небольшому количеству людей, столкнувшимся с целенаправленным преследованием, чьи устройства были заражены вирусами, позволяющими активировать микрофон, камеру, просматривать сообщения и записывать звонки. Прежде всего она направлена на политиков, активистов и другие публичные личности.

«Защитник Windows» уличили в замедлении компьютеров

Новая функция станет доступна пользователям устройств на базе iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura уже осенью. В будущем ожидается расширение возможностей Lockdown Mode для достижения еще большей безопасности.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Эксперт предостерег россиян от покупки iPhone
Asus представил самый мощный игровой смартфон
Камера Xiaomi 12S Ultra превзошла iPhone 13 Pro Max
Начался дефицит запчастей для Samsung и Huawei
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Компьютеры
Как сделать
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
26.06.22, 22:15
1827
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
2076
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
4640
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
3556
0
Как сохранить сайт в PDF
Простой способ сохранить веб-страницу через опцию печати
28.05.22, 21:21
5430
2
Как выбрать
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
28.06.22, 13:57
2334
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
4401
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
10558
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
10550
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
15027
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Asd10

Ну конечно возмутительно. Жену то хотя бы к ней надо подселить. ФСИН не разориться из-за ещё одной пайки...

Archangel3339

Ужас. Зачем это надо и самое главное кому? Вам юнармии мало? Это же ненормально...

pepelmetal

"Мерц выразил надежду, что «Россия будет вести себя в соответствии с контрактами»" Россия будет вести...