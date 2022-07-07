Устройства Apple получат режим экстремальной защиты

Apple анонсировала новую опцию повышенной безопасности Lockdown Mode (режим карантина). Она ужесточает защиту устройств путем ограничения некоторых их возможностей.

Lockdown Mode ограничит предварительный просмотр ссылок и вложений, запретит исполнение скриптов на подозрительных веб-страницах, заблокирует входящие звонки FaceTime от неизвестных пользователей и не даст устройствам подключаться к сетям без ведома владельца или когда они заблокированы, сообщается на сайте Apple.

«Apple производит самые безопасные мобильные устройства на рынке. Режим карантина — это новая возможность, отражающая нашу непоколебимую приверженность защите пользователей даже от самых редких и изощренных атак», — сообщил руководитель отдела разработки и безопасности Apple Иван Крстич.

Он отметил, что столь экстремальная защита требуется небольшому количеству людей, столкнувшимся с целенаправленным преследованием, чьи устройства были заражены вирусами, позволяющими активировать микрофон, камеру, просматривать сообщения и записывать звонки. Прежде всего она направлена на политиков, активистов и другие публичные личности.

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Новая функция станет доступна пользователям устройств на базе iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura уже осенью. В будущем ожидается расширение возможностей Lockdown Mode для достижения еще большей безопасности.