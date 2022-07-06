Бегун лишился медали из‑за помощи мамы

Бегун Артур Бурцев шел на серебро на соревнованиях в Якутии, но был дисквалифицирован, потому что при пересечении финиша ему помогла мама.

Бурцев лидировал на протяжении почти всей дистанции в забеге на 10 километров на VIII Спортивных играх народов Республики Саха (Якутия). В конце забега ему стало плохо из-за жары, и последние метры спортсмен преодолевал уже с трудом.

Один из соперников обогнал Бурцева, а за пару метров до конца дистанции к нему подбежала мать и практически довела до финишной черты.

«Когда Бурцев пересекал финишную линию, ему помогла мама. Посторонняя помощь — это сразу дисквалификация, это правило. Решение приняла судейская коллегия», — сказал ТАСС первый заместитель министра по физической культуре и спорту Якутии Александр Бугаев.

«Я словил тепловой удар. По правилам так и должно быть, запрещено спортсмену помогать, поэтому я нормально к этому отношусь. Не вижу, за что меня награждать, с любым спортсменом могло такое произойти», — прокомментировал Бурцев «Подъему».