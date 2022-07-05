Арестованная в РФ баскетболистка из США попросила Байдена о помощи

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в России по подозрению в контрабанде наркотиков, написала обращение к президенту США Джо Байдену, в котором попросила о помощи.

«Я сижу в российской тюрьме наедине со своими мыслями, без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки и любых достижений. Я в ужасе от того, что, возможно, я здесь навсегда», — цитирует Bloomberg письмо Грайнер.

Баскетболистка попросила Байдена сделать все, чтобы помочь ей освободиться. «Я верю в вас. Я могу принести много пользы на свободе, если вы поможете мне ее восстановить», — написала она.

Спортсменку задержали в середине февраля в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, она перевозила гашишное масло. Грайнер грозит до 10 лет лишения свободы.

31-летняя американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.