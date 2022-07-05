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Арестованная в РФ баскетболистка из США попросила Байдена о помощи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГМК

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в России по подозрению в контрабанде наркотиков, написала обращение к президенту США Джо Байдену, в котором попросила о помощи.

«Я сижу в российской тюрьме наедине со своими мыслями, без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки и любых достижений. Я в ужасе от того, что, возможно, я здесь навсегда», — цитирует Bloomberg письмо Грайнер.

Баскетболистка попросила Байдена сделать все, чтобы помочь ей освободиться. «Я верю в вас. Я могу принести много пользы на свободе, если вы поможете мне ее восстановить», — написала она.

Спортсменку задержали в середине февраля в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, она перевозила гашишное масло. Грайнер грозит до 10 лет лишения свободы.

31-летняя американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.

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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))

pkv84

Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...

Alhazred

Да поди снова на даче умирает в пахоте.. Желудок превыше всего))) Но не исключено, что черный воронок...