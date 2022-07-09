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Пляжный сезон смартфона: чем опасен перегрев?

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон в песке
Фото: © Jewel Mitchell / Unsplash License
Практически любой обладатель смартфона встречался с его нагревом во время игр, разговора или при зарядке. В большинстве случаев штатный нагрев устройства ему не вредит, но в летний период, когда смартфон нагревается от солнца, появляется вероятность поломки, и довольно высокая.

Как ни странно, критический перегрев может произойти даже в момент неиспользования смартфона, достаточно просто оставить его на передней панели в машине или забыть на пляже.

Штатный нагрев смартфона

Во время использования для смартфона нормально греться. Это связано с нагрузкой на модули связи, батарею, экран и прочие его элементы. Если совместить игру и зарядку, то устройство раскалится еще сильнее и это тоже нормально, так как производитель предусматривает подобные нагрузки.

При комнатной температуре смартфон может без вреда для компонентов нагреваться до 45 градусов. Особенно ощущается это при касании экрана — он очень теплый или почти горячий. Риски поломки возникают только при длительных нагрузках (например одновременной зарядке и игре на устройстве) когда температура еще выше.

Почему перегревается смартфон

Большинство современных смартфонов оснащены интеллектуальной системой контроля температуры. Устройство просто выключается, если обнаруживает, что нагрелось до опасных пределов.

На нагрев смартфона прежде всего влияют интенсивность использования, внешняя температура и эффективность теплоотвода.

В летний период использование смартфона на солнце значительно повышает вероятность его перегрева. Если в теплый день начать длительную фото или видеосъемку, играть и вести зарядку на улице, то можно увидеть сообщение о критической температуре.

При этом, если смартфон оставить на улице, то он может продолжить перегреваться от внешних факторов, а наличие плотного пластикового или силиконового чехла увеличит опасность нанесения вреда, так как нарушит его теплоотдачу.

Что ломается при перегреве смартфона

Прежде всего от перегрева достается батарее. Литий, входящий в ее состав, начинает терять свои свойства при нагреве выше 50 градусов, а длительное пребывание в условиях высоких температур может снизить его активность и емкость аккумулятора в шесть раз. То есть при перегреве смартфон сядет, а потом не сможет зарядиться.

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Перегрев очень «не любит» матрица дисплея. Высокая температура приводит к ее повреждениям, что влечет частичную или полную неработоспособность экрана. 

Окислительные процессы при высоких температурах происходят быстрее, а это значит, что последствием нагрева могут стать неполадки при подключении карт памяти, сим-карты и других съемных компонентов.

Высокие температуры усугубляют уже имеющиеся повреждения. Например, если были трещины комплектующих, полученные при падении, то при сильном нагреве из-за расширения материалов они могут стать больше и привести к окончательной поломке компонента.

Выдержать нагрев до 85 градусов способны разве что процессор и материнская плата смартфона. Кратковременное повышение температуры им не страшно, если они не получали повреждений ранее.

Что делать при перегреве смартфона

В случае если смартфон оповестил о перегреве, сильно нагрелся или выключился, то прежде всего его нужно остудить. Помещать в холодное место и устраивать резкий перепад температур нельзя, лучше просто положить его в помещении с температурой около 22-24 градусов на полчаса.

Чтобы ускорить теплообмен, можно снять чехол, заднюю крышку и аккумулятор, если это позволяет конструкция. Как только смартфон остынет до приемлемых температур, то его можно попытаться включить.

Если смартфон не включается, можно попробовать зарядить. Здесь стоит обратить внимание на нагрев при зарядке в выключенном состоянии, если устройство резко раскаляется, то зарядку нужно немедленно прекратить во избежание дальнейших повреждений или возгорания.

Чаще всего единичные случаи перегрева проходят бесследно при их своевременном обнаружении. Наибольшую опасность несет длительное пребывание в условиях высоких температур, что чревато разрушением батареи, матрицы, а иногда и повреждением корпуса смартфона.

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