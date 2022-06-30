Матч звезд хоккея с Овечкиным пройдет в Красноярске

Матч звезд хоккея пройдет в Красноярске в последний день июня, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк сыграют в прощальном матче Александра Семина.
На лед «Платинум Арены» выйдет главный
тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов, чемпионы мира Александр
Свитов и Андрей Николишин, бывший нападающий московского «Динамо» и
«Атланты» Максим Афиногенов, капитан и защитник «АК БАРСА» Данис Зарипов и
Андрей Марков, вице-президент КХЛ Александр Гуськов,
нападающий сборной страны и уроженец Железногорска Арсений Грицюк.
Также сыграют такие звезды хоккея, как Сергей Ломанов, Павел Дацюк и Александр Овечкин. Звездный хоккейный матч состоится 30 июня, его можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале «Енисей», начало в 19.00.
Часть средств с билетов направят детям из следж-хоккейной команды и в два детских дома. Это была принципиальная позиция Александра Семина.
SovikАга, Искандер, например, нормальный такой комплекс.
GammiPluhкакой интересный вырисовывается альянс, Зеля, Байден, Джонсон и у всех очевидные проблемы с головой
Иркут 69Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...
AlhazredМожет Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))