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Матч звезд хоккея с Овечкиным пройдет в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Frankie Fouganthin / CC BY-SA 4.0

Матч звезд хоккея пройдет в Красноярске в последний день июня, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк сыграют в прощальном матче Александра Семина.

На лед «Платинум Арены» выйдет главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов, чемпионы мира Александр Свитов и Андрей Николишин, бывший нападающий московского «Динамо» и «Атланты» Максим Афиногенов, капитан и защитник «АК БАРСА» Данис Зарипов и Андрей Марков, вице-президент КХЛ Александр Гуськов, нападающий сборной страны и уроженец Железногорска Арсений Грицюк.

Также сыграют такие звезды хоккея, как Сергей Ломанов, Павел Дацюк и Александр Овечкин. Звездный хоккейный матч состоится 30 июня, его можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале «Енисей», начало в 19.00.  

Часть средств с билетов направят детям из следж-хоккейной команды и в два детских дома. Это была принципиальная позиция Александра Семина.

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Спорт #Хоккей #Красноярск
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Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

GammiPluh

какой интересный вырисовывается альянс, Зеля, Байден, Джонсон и у всех очевидные проблемы с головой

Иркут 69

Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...

Alhazred

Может Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))