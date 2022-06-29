Российские сервисы пустили старую электронику на запчасти

Сервисные центры начали использовать старые устройства в качестве доноров запчастей из-за нехватки комплектующих. Это может привести к увеличению сроков ремонта.

Дефицит компонентов из-за санкционного давления на Россию привел к тому, что запчасти на новые устройства приходится снимать со старых, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ретейла. После начала специальной операции на Украине российские сервисные центры не получают комплектующие Apple, Samsung, Dell, Asus и других компаний.

«Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», — сообщил генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.

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Он отметил, что около 90% ремонтов теперь будут проводиться дольше из-за недоступности деталей и уточнил, что для восстановления устройств, привезенных по параллельному импорту, их придется отправлять импортеру или продавцу.

Представители re:Store сообщили изданию, что ввезенные по параллельному импорту устройства Apple нельзя будет отремонтировать в России вне зависимости от наличия запчастей.

