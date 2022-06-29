НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Российские сервисы пустили старую электронику на запчасти

Источник:
Sibnet.ru
396 1
Разбитый iPhone
Фото: © Fili Santill?n / Unsplash License

Сервисные центры начали использовать старые устройства в качестве доноров запчастей из-за нехватки комплектующих. Это может привести к увеличению сроков ремонта.

Дефицит компонентов из-за санкционного давления на Россию привел к тому, что запчасти на новые устройства приходится снимать со старых, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ретейла. После начала специальной операции на Украине российские сервисные центры не получают комплектующие Apple, Samsung, Dell, Asus и других компаний.

«Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», — сообщил генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕSIM-карты стали платными

Он отметил, что около 90% ремонтов теперь будут проводиться дольше из-за недоступности деталей и уточнил, что для восстановления устройств, привезенных по параллельному импорту, их придется отправлять импортеру или продавцу.

Представители re:Store сообщили изданию, что ввезенные по параллельному импорту устройства Apple нельзя будет отремонтировать в России вне зависимости от наличия запчастей. 

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
«Сбер» перевел банкоматы на собственное программное обеспечение
Китай создаст новую процессорную архитектуру и поделится с Россией
«Почта России» испытала роботов на складах
«Роскосмос» подготовится к длительным космическим перелетам
смотреть все
Хайтек #Техника #Торговля
Как сделать
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
26.06.22, 22:15
1153
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
1650
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
4187
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
3176
0
Как сохранить сайт в PDF
Простой способ сохранить веб-страницу через опцию печати
28.05.22, 21:21
4947
2
Как выбрать
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
28.06.22, 13:57
907
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
3821
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
10005
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
10053
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
14529
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Little Big покинули Россию
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Врач рассказала о продукте, защищающим зрение от падения
Steam запустил грандиозную летнюю распродажу игр
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Тебе не надоело быть капитаном Очевидность? Вот ты нудный)))

Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

CaRdan

Она в 2003-ем уже себя показала, когда США ввели войска в Ирак

Kam1kadze

Уже традиция звать Петрушку на различные заседания, в обеденный перерыв веселит их своими перлами