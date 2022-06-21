Российские операторы сделали SIM‑карты платными

Российские сотовые операторы стали брать плату за SIM-карты при оформлении договора на оказание услуг связи. Ранее она не взималась, а компании сами субсидировали их приобретение.
Из-за ухода с рынка западных производителей SIM-карт российским операторам пришлось воспользоваться услугами китайских поставщиков, что привело к подорожанию карт в 3,5 раза, сообщает «Коммерсант»со ссылкой на представителя «МегаФон».
«МегаФон» и его дочерний оператор Yota уже ввели плату в 50 рублей за SIM-карту, она взимается при первом пополнении баланса и необходима для активации номера телефона. Представитель компании сообщил изданию, что это позволяет компенсировать затраты на подключение абонента к сети, в том числе стоимость карты.
По данным источников «Коммерсанта», «Билайн» сделает SIM-карты платными 21 июня, «МТС» — 24 июня, а Tele2 — 1 августа. «Вымпелком» подтвердил введение платы за карты, «МТС» и Tele2 отказались от комментариев.
Аналитик MForum Алексей Бойко сообщил, что до 24 февраля операторы покупали SIM у европейских производителей. С учетом массового производства они обходились дешево, но после событий на Украине их приходится закупать у азиатских вендоров по более высокой цене. Однако он считает, что введение платы это не оправдывает.
«Это или попытка операторов создать новый источник доходов, или плоды использования "параллельного импорта", когда чипы или сим-карты привычных производителей завозят новыми путями, что неизбежно повышает расходы операторов», сообщил Бойко.
В России серийного производства SIM-карт нет из-за его низкой окупаемости. Изготавливать карты выгодно только в очень больших количествах, но в условиях насыщенности рынка это нерентабельно.SIBNET.RU В TELEGRAM