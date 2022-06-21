Российские операторы сделали SIM‑карты платными

Российские сотовые операторы стали брать плату за SIM-карты при оформлении договора на оказание услуг связи. Ранее она не взималась, а компании сами субсидировали их приобретение.

Из-за ухода с рынка западных производителей SIM-карт российским операторам пришлось воспользоваться услугами китайских поставщиков, что привело к подорожанию карт в 3,5 раза, сообщает «Коммерсант»со ссылкой на представителя «МегаФон».

«МегаФон» и его дочерний оператор Yota уже ввели плату в 50 рублей за SIM-карту, она взимается при первом пополнении баланса и необходима для активации номера телефона. Представитель компании сообщил изданию, что это позволяет компенсировать затраты на подключение абонента к сети, в том числе стоимость карты.

По данным источников «Коммерсанта», «Билайн» сделает SIM-карты платными 21 июня, «МТС» — 24 июня, а Tele2 — 1 августа. «Вымпелком» подтвердил введение платы за карты, «МТС» и Tele2 отказались от комментариев.

Аналитик MForum Алексей Бойко сообщил, что до 24 февраля операторы покупали SIM у европейских производителей. С учетом массового производства они обходились дешево, но после событий на Украине их приходится закупать у азиатских вендоров по более высокой цене. Однако он считает, что введение платы это не оправдывает.

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«Это или попытка операторов создать новый источник доходов, или плоды использования "параллельного импорта", когда чипы или сим-карты привычных производителей завозят новыми путями, что неизбежно повышает расходы операторов», сообщил Бойко.

В России серийного производства SIM-карт нет из-за его низкой окупаемости. Изготавливать карты выгодно только в очень больших количествах, но в условиях насыщенности рынка это нерентабельно.