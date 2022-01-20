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Qualcomm презентовала новый тип SIM-карт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Qualcomm совместно с Vodafone и Thales презентовала первый смартфон с поддержкой iSIM. Новая технология позволяет интегрировать возможности SIM-карты в основной процессор устройства.

«Технология iSIM является значительным развитием eSIM и обеспечивает преимущества как для потребителей, так и для операторов связи, прокладывая дальнейший путь для интеграции мобильных услуг в устройства, выходящие за рамки мобильного телефона», — сообщает Qualcomm на официальном сайте.

Основным преимуществом новинки разработчики считают ее компактность. Функционал SIM-карты встраивается в процессор устройства, вместе с графическим ядром и модемом, в отличие от eSIM и классических карт, она не нуждается в дополнительном месте для размещения.

Это освобождает пространство в корпусе и позволяет использовать мобильную связь в недоступных ранее для этого гаджетах. Например, в ноутбуках, носимых устройствах и компонентах умного дома.

Аналогично eSIM операторы связи смогут удаленно настраивать устройства для работы и предоставлять услуги. Модернизации инфраструктуры не потребуется, так как на их стороне ничего не изменится.

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