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Футболист Кудряшов ушел из сборной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Анна Джалалян / Anna Jalalyan / CC BY-SA 3.0

Защитник Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России, он мечтал сыграть на чемпионате мира в Катаре.

«Со сборной я закончил. Мне в следующем году 36... Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно — я игрок не такого уровня», — сказал Кудряшов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Футболист мечтал сыграть на ЧМ-2022 и после этого завершить карьеру в сборной. Он понял, что это не осуществиться, когда Россию начали отовсюду исключать.

«Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял: не будет ни стыков, ни чемпионата мира. Получается, что даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию все равно бы не пустили в Катар…» — отметил он.

Кудряшов вызывался в сборную России с 2016 года. Он успел провести за национальную команду 48 матчей. Сейчас выступает за турецкий «Антальяспор».

Кудряшов стал автором злосчастного автогола в матче с Хорватией, после этого сборная лишилась прямой путевки на чемпионат мира 2022. У команды был шанс попасть на ЧМ через стыковые матчи, но Россию отстранили из-за специальной военной операции на Украине.

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GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...

Nik3316

"скажи чучело или я тебе..." ахахахаха ну правдо чучело))))))) ну д.... (с.) Лаврова )))))))))))))