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Российская гимнастка поразила необычным шпагатом

Источник:
Sibnet.ru
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Российская гимнастка Дарья Трубникова продемонстрировала шпагат вниз головой, упираясь ногами в части старинной арки.

«Я так часто пропадаю, но так ярко появляюсь», — подписала 19-летняя спортсменка эффектный снимок.

Фото: © соцсети Дарьи Трубниковой

В ответ на удивленные комментарии гимнастка сообщила, что это «ловкость ног и никакого мошенничества».

Трубникова — двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр, а также двукратная чемпионка Европы среди юниоров в команде и в упражнении с булавами. На ее счету также победа на чемпионате России в упражнениях с мячом и с лентой.

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