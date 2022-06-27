Российская гимнастка поразила необычным шпагатом

Российская гимнастка Дарья Трубникова продемонстрировала шпагат вниз головой, упираясь ногами в части старинной арки.

«Я так часто пропадаю, но так ярко появляюсь», — подписала 19-летняя спортсменка эффектный снимок.

Фото: © соцсети Дарьи Трубниковой

В ответ на удивленные комментарии гимнастка сообщила, что это «ловкость ног и никакого мошенничества».

Трубникова — двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр, а также двукратная чемпионка Европы среди юниоров в команде и в упражнении с булавами. На ее счету также победа на чемпионате России в упражнениях с мячом и с лентой.