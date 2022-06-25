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Аверины выставили на продажу один из подаренных BMW

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Правительство Москвы / CC BY 4.0

Гимнастки Дина и Арина Аверины решили продать BMW X3 — автомобиль, который Арине вручили за четвертое место на Олимпиаде в Токио.

Объявление о продаже BMW X3 2018 года выпуска опубликовано на «Авито». На него обратили внимание РИА Новости Спорт.

Машина продается за 4,5 миллиона рублей. Это дизельный внедорожник с двигателем 3 литра, мощностью 249 лошадиных сил, модификация — 30d 3.0 xDrive Steptronic, комплектация — M Sport. Пробег — 98 тысяч километров.

Дина Аверина за Олимпиаде в Токио завоевала серебро, Арина осталась четвертой. Тем не менее, им подарили BMW X5 и BMW X3 как олимпийским чемпионам и призерам Игр.

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Gunja

А зачем она? С 2001 года, заранее известно что у него спросят и что он ответит.

pepelmetal

Чуть-чуть поумнели, понимают же что шансов 0

Алёна 717832

Что в ЕС, что в ....авно- один хрен.