Аверины выставили на продажу один из подаренных BMW

Гимнастки Дина и Арина Аверины решили продать BMW X3 — автомобиль, который Арине вручили за четвертое место на Олимпиаде в Токио.

Объявление о продаже BMW X3 2018 года выпуска опубликовано на «Авито». На него обратили внимание РИА Новости Спорт.

Машина продается за 4,5 миллиона рублей. Это дизельный внедорожник с двигателем 3 литра, мощностью 249 лошадиных сил, модификация — 30d 3.0 xDrive Steptronic, комплектация — M Sport. Пробег — 98 тысяч километров.

Дина Аверина за Олимпиаде в Токио завоевала серебро, Арина осталась четвертой. Тем не менее, им подарили BMW X5 и BMW X3 как олимпийским чемпионам и призерам Игр.