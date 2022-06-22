Вирус‑перехватчик атаковал пользователей Android

Пользователей Android атаковал обновленный вирус BRATA. Он маскируется под антивирусы и программы-ускорители, но на самом деле перехватывает коды двухфакторной аутентификации и банковские пароли.

В качестве жертвы вирус выбирает приложение одного банка и начинает его атаковать до тех пор, пока пользователь не начнет предпринимать какие-либо контрмеры. В таком случае он просто меняет цель и начинает работать с другим сервисом, сообщают специалисты из Cleafy, итальянском компании, специализирующейся в области кибербезопасности.

Отмечается, что до начала атак вирус обнаруживает и передает хозяину данные обо всех хранящихся на смартфоне учетных записях. Дополнительно он устанавливает бэкдор, позволяющий получить доступ к устройству и подключить его к ботнет сети для осуществления DDos-атак.

Антихакерский консорциум создадут в России

Вирус маскируется под антивирусное ПО и приложения для повышения производительности Android, поэтому самый простой способ обезопасить себя от его атаки — не устанавливать оптимизирующий софт из неизвестных источников.