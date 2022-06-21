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Антихакерский консорциум создадут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Человек за компьютером ночью
Фото: © Stillness InMotion / Unsplash License

В России появится антихакерский консорциум, объединяющий крупнейшие компании в области информационной безопасности. Его целью станет создание условий, исключающих нанесение вреда России в случае кибервойны.

Юрий Максимов, основатель Positive Technologies, занимающейся информационной безопасностью, выступил с идеей о создании консорциума, объединяющего компании для борьбы с хакерскими угрозами, сообщает «Коммерсант». Его поддержали Минцифры, «Росатом», «Лаборатория Касперского» и R-Vision.

«Мы объединяем усилия для системного улучшения отрасли, чтобы создать продукт, с которым при наступлении киберконфликта одно государство не сможет причинить другому неприемлемый ущерб», — сообщил Максимов.

Инициативу поддержал глава Минцифры Максут Шадаев. Он сообщил, что отечественная IT-индустрия испытывает сложности с обработкой заказов на тестирование и поиск уязвимостей. 

Евгений Касперский, глава «Лаборатории Касперского» поддержал присоединение к консорциуму. Он считает, что объединение усилий в области кибербезопасности позволит обеспечить качественное оказание услуг в условиях дефицита ресурсов.

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Директор по цифровизации ГК «Росатом» Екатерина Солнцева сообщила, что объединение усилий крупных компаний в отрасли позволит перейти к новому этапу развития систем кибербезопасности.

С начала спецоперации на Украине, по данным «Лаборатории Касперского», количество кибератак на Россию выросло в восемь раз. Больше всего атаковали банки 35% атак, треть нападений совершили на государственные органы, 9% на образовательные учреждения и 3% на СМИ.

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