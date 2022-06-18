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КХЛ предложили новый вариант проведения чемпионата

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Федерация хоккея России разработала предложения по проведению следующего сезона Континентальной хоккейной лиги, они направлены в лигу для обсуждения.

«Предложение федерации направлено на повышение уровня чемпионата, усиление конкуренции. При этом все команды получают шанс бороться за главный приз — Кубок Гагарина»,— говорится в сообщении на сайте организации.

Так, предлагается разделить команды на две конфедерации: в первой будут играть 12 команд, занявших первые 12 мест по итогам сезона-2021/22, а во второй — оставшиеся десять команд.

Конференции не будут обособлены друг от друга. Команды двух конференций проведут по одному матчу на своем поле и поле соперника. Каждая из команд первой конференции сыграет по 44 матча, а из второй — по 36.

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