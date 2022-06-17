Телевизоры Samsung уличили в мошенничестве с бенчмарками

Телевизоры Samsung намеренно увеличивают яркость в программах для тестирования, чтобы достичь более высоких результатов бенчмарка. Компания отвергла обвинения в свой адрес, но пообещала внести изменения в программное обеспечение.

Один из рецензентов портала HDTVTest обнаружил, что телевизор Samsung S95B QD-OLED при тестировании изображения на мгновение повышает яркость на 80%, что положительно сказывается на результатах проверки.

Аналогичную «проблему» выявил портал FlatpanelsHD при тестировании ЖК-телевизора Samsung Neo QLED, при этом данные телевизоры не могут поддерживать такой уровень яркости без ущерба для работоспособности.

Оба ресурса пришли к выводу, что прошивка телевизора использует алгоритм обнаружения бенчмарков и намеренно меняет настройки изображения для получения лучших результатов тестирования. Бенчмарки HDR-телевизоров проверяют 10% экрана, при изменении размера площади до 9% удается обойти предполагаемый алгоритм и получить настоящие результаты.

«Samsung Electronics не использует какой-либо алгоритм с целью получения конкретных результатов тестирования», — прокомментировал ситуацию представитель Samsung изданию The Register.

При этом на запрос FlatspanelHD в компании ответили, что внесут необходимые изменения в программное обеспечение, обеспечивающие постоянную яркость HDR-контента в более широком диапазоне размеров окна.

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Бенчмарк — тестирование устройств с целью сравнения результатов проверки с конкурентами. Результаты бенчмаркинга можно использовать, например, при составлении рейтингов производительности или перед покупкой.