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Телевизоры Samsung уличили в мошенничестве с бенчмарками

Источник:
Sibnet.ru
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Телевизор Samsung
Фото: © Marcel Strau? / Unsplash License

Телевизоры Samsung намеренно увеличивают яркость в программах для тестирования, чтобы достичь более высоких результатов бенчмарка. Компания отвергла обвинения в свой адрес, но пообещала внести изменения в программное обеспечение.

Один из рецензентов портала HDTVTest обнаружил, что телевизор Samsung S95B QD-OLED при тестировании изображения на мгновение повышает яркость на 80%, что положительно сказывается на результатах проверки.

Аналогичную «проблему» выявил портал FlatpanelsHD при тестировании ЖК-телевизора Samsung Neo QLED, при этом данные телевизоры не могут поддерживать такой уровень яркости без ущерба для работоспособности. 

Оба ресурса пришли к выводу, что прошивка телевизора использует алгоритм обнаружения бенчмарков и намеренно меняет настройки изображения для получения лучших результатов тестирования. Бенчмарки HDR-телевизоров проверяют 10% экрана, при изменении размера площади до 9% удается обойти предполагаемый алгоритм и получить настоящие результаты.

«Samsung Electronics не использует какой-либо алгоритм с целью получения конкретных результатов тестирования», — прокомментировал ситуацию представитель Samsung изданию The Register

При этом на запрос FlatspanelHD в компании ответили, что внесут необходимые изменения в программное обеспечение, обеспечивающие постоянную яркость HDR-контента в более широком диапазоне размеров окна.

Samsung прокомментировал замедление смартфонов в играх

Бенчмарк — тестирование устройств с целью сравнения результатов проверки с конкурентами. Результаты бенчмаркинга можно использовать, например, при составлении рейтингов производительности или перед покупкой.

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Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

velam

Ну бургеры они свои делают это да, а все остальное Китай, Тайвань , Корея

velam

А и ресурсы на это все у нас покупают =)

krasprol

А не рановато ли по "путинским местам"? Похоже на глубочайший прогиб.