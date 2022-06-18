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Бесплатные VPN признали опасными

Источник:
Sibnet.ru
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VPN-сервис на ноутбуке
Фото: Petter Lagson / Unsplash License

Использование бесплатных VPN-сервисов может привести к утечке персональных данных пользователей. Владельцы подобных сервисов способны скачивать информацию клиентов и передавать третьим лицам, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Подавляющее большинство людей используют бесплатные VPN-сервисы, а все, что бесплатно, так или иначе имеет свою цену. Любое приложение бесплатное выкачивает данные из устройства, и плата за использование этого приложения — это та информация, которая хранится на нашем устройстве», — сказала Мизулина на пресс-конференции в ТАСС.

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Она подчеркнула, что данные могут передаваться не только в момент использования VPN, но и в фоновом режиме. С помощью таких сервисов мошенники получают возможность похищать реквизиты банковских карт и другую конфиденциальную информацию пользователей.

Мизулина добавила, что VPN не дают полной анонимности в сети и любой специалист хорошего уровня способен быстро и с высокой точностью определить цифровые следы пользователя.

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Sergej86

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pepelmetal

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