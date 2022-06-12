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Разработчик Google нашел сознание у искусственного интеллекта

Источник:
ТАСС
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Фото: © maxpixel.net / CC0 Public Domain

Google отстранила от работы разработчика Блейка Лемойна, который пришел к выводу, что созданный компаний искусственный интеллект (ИИ) LaMDA обладает собственным сознанием, пишет газета The Washington Post.

Лемойн года занимался тестированием нейросетевой языковой модели LaMDA. В ходе работы он начал все больше убеждаться в мысли, что ИИ, с которым он имеет дело, обладает собственным сознанием и воспринимает себя как личность, приводит ТАС выдержки из статьи.

«Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики», — сказал разработчик.

Лемойн поставил задачу доказать экспериментально, что ИИ, с которым он имеет дело, является разумным. По итогам разработчик подготовил письменный отчет. Но начальство сочло аргументацию сотрудника не слишком убедительной.

«Мы проинформировали его, что имеющиеся свидетельства не подтверждают его гипотезу. Ему было сказано, что свидетельства того, что LaMDA обладает сознанием, отсутствуют. При этом есть множество свидетельств обратного», — заявил официальный представитель Google Брайана Гэбриела.

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Топ комментариев

corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...

Dicky

Ой что с вашей методичкой несоответствие.сказать нечего.Обоснуй отрок что к чему,гений сибнета

mosquito__2010

Мой диван не согласен с Вашей позицией.