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Трусова дебютировала в прыжках в длину. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Серебряный призер Олимпиады в Пекине, фигуристка Александра Трусова выступила на турнире по легкой атлетике в прыжках в длину, в лучше попытке она улетела на 4,19 метра.

Трусова участвовала в Неделе легкой атлетики в Лужниках. В лучшей попытке она прыгнула на 4,19 метра и выполнила второй юношеский разряд.

В группе она показала шестой результат. Лучшей стала Светлана Антонина — 6,09 метра.


«Для первого раза она выступила хорошо. Во-первых, у нее не было ни одного заступа, она прекрасно подобрала разбег», — сказал судья соревнований в эфире программы «Есть Тема!» на Матч ТВ.

«Сейчас я в первый раз прыгала (вне льда). Приземляться в песок было необычно. А что касается жары — это, наоборот, хорошо, потому что на льду бывает холодно — так сложнее прыгать», — поделилась впечатлениями Трусова после стартов.

17-летняя Трусова — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпийских играх в Пекине фигуристка первой в мире приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе, она завоевала серебро.

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Топ комментариев

Alhazred

Да пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))

Uynachalnica

Мне в этом не спрос видится, а безнадега!

Alhazred

А в прошлый раз разве не Давид победил? )))

Asd10

Прикинь, и мне так же... А я не гундю. Что со мной не так???))