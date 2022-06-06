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Назван самый дорогой футболист мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Football.ua / CC BY-SA 3.0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе признан самым дорогостоящим футболистом в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.

Стоимость футболиста составляет 205,6 миллиона евро. 23-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года и недавно продлил контракт с клубом. В составе команды он четыре раза выиграл чемпионат Франции.

В десятку самых дорогих игроков также вошли:

  • Винисиус Жуниор — «Реал» (Испания), 185,3 миллиона евро
  • Эрлинг Хааланд — «Манчестер Сити» (Англия), 152,6 миллиона евро
  • Педри Гонсалес — «Барселона» (Испания), 135,1 миллиона евро
  • Джуд Беллингем — «Боруссия» (Германия), 133,7 миллиона евро
  • Фил Фоден — «Манчестер Сити» (Англия), 124 млн миллиона евро
  • Фрэнки де Йонг — «Барселона», (Испания), 112,5 миллиона евро
  • Луис Диас — «Ливерпуль» (Англия), 110 миллиона евро
  • Рубен Диас — «Манчестер Сити» (Англия), 109,6 миллиона евро
  • Ферран Торрес — «Барселона», (Испания), 109,5 миллиона евро

CIES Football Observatory — швейцарская исследовательская организация, сотрудничающая с Международной федерацией футбола (FIFA) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

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