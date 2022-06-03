НАВЕРХ

Валиева получила главную роль в шоу Навки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ОКР

Российская фигуристка Камила Валиева главную роль в ледовом спектакле «Аленький цветочек», сообщила руководитель проекта Татьяна Навка.

«Камила будет участвовать в нашем шоу, в главной роли. Шоу будет проходить в "Сочи Парке" три месяца, спектаклей будет много», — цитирует Навку РИА Новости.

По ее словам, Валиева будет попеременно выступать с другой примой шоу — олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.

Участие Валиевой в шоу не помешает ее подготовке к сезону. «Безусловно, участие Камилы в нашем шоу согласовано с ее тренерами, ее выступления будут встраиваться в график ее подготовки к соревнованиям нового сезона», — подчеркнула Навка.

16-летняя Валиева — действующая чемпионка России и Европы, обладательница трех мировых рекордов в женском одиночном катании — в короткой и произвольной программах и по сумме. На Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала золото в командных соревнованиях, но сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки.

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Спорт #Зимние виды #Шоу-бизнес
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Топ комментариев

pepelmetal

По планам сша, что бенз подорожал в 2 раза у них) хороший план, забористый

pkv84

Вся страна с 1991 года в один голос кричала ,что Чубайс-вор,об этом каждая собака в стране знала,но Толя...

Алекс555

Да и правят другие,а не поставленный директор.

Asd10

Да видим мы их планы. И потуги наблюдаем. Расслабься. Релакс, чувак.)