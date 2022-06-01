Радулов покинул НХЛ и стал игроком «Ак Барса»

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов, последние шесть лет игравший в НХЛ, перешел в казанский «Ак Барс».

35-летний Радулов подписал с «Ак Барсом» двухлетний контракт, пишет «Чемпионат» со ссылкой на агента хоккеиста Юрия Николаев. По данным издания, игрок заработает за сезон 200 миллионов рублей.

Радулов дважды играл в НХЛ: в 2004-2008 и 2016-2022 годах. За «Даллас» выступал с 2017 года. В минувшем сезоне форвард забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач в 71 матче.

В карьере нападающий выступал за клубы КХЛ «Салават Юлаев» (2008-2012) и ЦСКА (2012-2016). . Вместе с «Салаватом Юлаевым» он выиграл Кубок Гагарина в 2011 году. В составе сборной России Радулов дважды становился чемпионом мира (2008 и 2009 годы).