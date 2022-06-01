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Стартовали продажи «Яндекс Станции» второго поколения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Яндекс»

Компания «Яндекс» объявила старт открытых продаж умной колонки «Яндекс Станция» второго поколения.

Главная особенность обновленной колонки — поддержка протокола Zigbee, благодаря чему устройство теперь совместимо с тысячами других гаджетов, среди которых лампочки, чайники, пылесосы самых разных производителей.

Встроенный контроллер управления Zigbee позволяет таким устройствам общаться с колонкой напрямую, без интернета, а также быстрее реагировать на команды владельца.

Колонка оснащена двумя динамиками общей мощностью 30 Вт, количество встроенных микрофонов сократилось с семи до четырех. Кроме этого, гаджет получил новый дизайн со светящейся панелью.

Стоимость колонки составляет 16 990 рублей. Также предлагается комплект за 19 990 рублей, в которой выходит колонка и четыре устройства для умного дома Aqara — датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, умная лампа и беспроводная кнопка.

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Топ комментариев

ponhik78

А что ты этим сказать то хотел?

ben2005

Тогда все шейхи и олигархи быстро начнут деньги с запада выводить. А сможет ли запад отдать?

Uynachalnica

Наконец-то что-то с места сдвинулось.

Kam1kadze

Вот так вот всех жителей страны обозвала тупицами. Действительно чем ниже интеллект, тем громче оскорбления....