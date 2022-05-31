Объявлены дата и расписание Кубка мэра Москвы по хоккею

Хоккейный турнир Кубок мэра Москвы пройдет с 25 по 28 августа на арене «Мегаспорт», в нем примут участие шесть команд из КХЛ, сообщается на сайте федерации хоккея столицы.

В турнире примут участие команды ЦСКА, «Динамо» и «Амур» (группа А), «Спартак», «Витязь» и «Куньлунь Рэд Стар» (группа Б).

Расписание:

25 августа — «Витязь» и «Спартак» (14.00), ЦСКА и «Динамо» (18.00)

26 августа — ЦСКА и «Амур» (14.00), «Спартак» и «Куньлунь Рэд Стар» (18.00)

27 августа — «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар» (14.00), «Динамо» и «Амур» (18.00)

28 августа — пройдут стыковые матчи и определится победитель

Кубок мэра Москвы – традиционный предсезонный турнир команд КХЛ, который проводится в Москве с 2008 года. В турнире принимают участие клубы Континентальной хоккейной лиги.