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Объявлены дата и расписание Кубка мэра Москвы по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея Москвы

Хоккейный турнир Кубок мэра Москвы пройдет с 25 по 28 августа на арене «Мегаспорт», в нем примут участие шесть команд из КХЛ, сообщается на сайте федерации хоккея столицы.

В турнире примут участие команды ЦСКА, «Динамо» и «Амур» (группа А), «Спартак», «Витязь» и «Куньлунь Рэд Стар» (группа Б).

Расписание:

25 августа — «Витязь» и «Спартак» (14.00), ЦСКА и «Динамо» (18.00)
26 августа — ЦСКА и «Амур» (14.00), «Спартак» и «Куньлунь Рэд Стар» (18.00)
27 августа — «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар» (14.00), «Динамо» и «Амур» (18.00)
28 августа — пройдут стыковые матчи и определится победитель

Кубок мэра Москвы – традиционный предсезонный турнир команд КХЛ, который проводится в Москве с 2008 года. В турнире принимают участие клубы Континентальной хоккейной лиги.


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nicollaich

«Вместо того чтобы раздавать деньги другим странам, используйте их для укрепления наших школ», — написал...

Alhazred

Самоходный дед на перфокартах ))) Так его в штатах называют

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

ecima

Крысы первые бегут с тонущего корабля!